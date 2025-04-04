عبد الملك الحوثي: أسقطنا 17 مسيَّرة وعملياتنا ضد البحرية الأمريكية مستمرة (فيديو)

عبد الملك الحوثي: أسقطنا 17 مسيَّرة وعملياتنا ضد البحرية الأمريكية مستمرة (فيديو)
قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الجمعة، إن “العدو الإسرائيلي يقوم حاليًّا بتصفية القضية الفلسطينية، ويهجّر الفلسطينيين بدعم أمريكي كامل”.
وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة “العدو الصهيوني يخطط لعمليات تهجير من الضفة الغربية، ويستهدف المسجد الأقصى باستمرار”.
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وفي هذا الصدد، أكد الحوثي أن “عمليات استهداف القطع البحرية الأمريكية مستمرة بفعالية عالية”.
وأشار إلى أن “حاملة الطائرات الأمريكية ‘ترومان’ في حالة مطاردة باستمرار، وهي تهرب في أقصى شمال البحر الأحمر”، لافتًا إلى أن الجماعة في موقف متقدم على المستوى البحري.
وتابع “سنواصل التصدي للأمريكي الذي يشترك مع العدو الإسرائيلي، ويسنده ويحميه ويشاركه في عدوانه على فلسطين وضد شعوب أمتنا”.
وأوضح الحوثي أن “العدو الأمريكي يعتمد في تصعيده على اليمن على طائرات الشبح وقاذفات القنابل التي تأتي من قواعد أخرى غير حاملة الطائرات ترومان”.
وأشار إلى أن “العمليات ضد العدو الإسرائيلي مستمرة، وهو متوقف تمامًا عن الملاحة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي”.
أبرز ما جاء في كلمة عبد الملك الحوثي:
- أمريكا مشتركة مع العدو الإسرائيلي في عدوانه ضد الفلسطينيين وفي لبنان أيضًا.
- الدفاع الجوي أسقط 17 طائرة مسيَّرة من نوع “إم كيو 9” وهذا عدد كبير.
- الخطة الإسرائيلية تتضمن تقطيع أوصال غزة وإطباق الحصار ثم فتح ما تُسمى الهجرة الطوعية.
- العدوان الأمريكي على بلدنا فشل رغم تصعيده ولا أثر له في قدراتنا العسكرية.
- أمريكا تكثف عدوانها على بلدنا وفشلت في وقف إسنادنا لغزة.
- العدوان الأمريكي على بلدنا إجرامي ووحشي ويأتي إسنادا للعدو الإسرائيلي.
- العدو الأمريكي يعتمد على القاذفات القادمة من قواعد بعيدة بعد استهدافنا لحاملة الطائرات ترومان أكثر من مرة.
- المعركة مع أمريكا هي جزء من معركتنا مع العدو الإسرائيلي.
- أمريكا مشتركة مع العدو الإسرائيلي في عدوانه ضد الفلسطينيين وفي لبنان أيضًا.
- العدو الإسرائيلي مستمر في عمليات القصف الجوي في دمشق وباقي المحافظات السورية وقسَّم الجنوب السوري إلى ثلاثة تصنيفات.
- خروق العدو الإسرائيلي واضحة في لبنان وانتهاكه مستمر للسيادة السورية وصولًا إلى أطراف العاصمة دمشق.
- العدو الإسرائيلي يركز على محاربة الجانب الإنساني في كل ما يتعلق به من إعدامات ومنع كل مقومات الحياة.
- المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني.
- العدو الإسرائيلي لأكثر من شهر وهو يمارس جريمة التجويع ومنع الغذاء والدواء عن الشعب الفلسطيني في غزة.
- العدو الصهيوني استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرًا.
- العدو الصهيوني لا يلتزم بقوانين الأمم المتحدة أو بأي اتفاقيات.
- العدو الصهيوني استأنف جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أمريكي.
- العدو الصهيوني يمارس جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهر.