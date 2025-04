غضب في هولندا بعد إحراق يميني متطرف نسخة من المصحف أمام بلدية أمستردام

في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الواسعة، أقدم اليميني المتطرف إدوين فاجينسفيلد، المتحدث باسم حركة (بيجيدا) في هولندا، على حرق نسخة من المصحف، أمام مبنى بلدية أمستردام، مساء الخميس.

ويُعرف فاجينسفيلد بمواقفه المتطرفة المعادية للإسلام، وتزامن هذا الفعل مع تصريحاته التي زعم فيها أن هذه الفعلة (حرق المصحف) جاءت “نتيجة ضغوط متزايدة بعد حادثة حرق العلم الإسرائيلي في وقت سابق”.

وفي منشور له على منصة “إكس”، قال فاجينسفيلد “بعد احتجاج ضد الأيديولوجية الفاسدة للإسلام في مدينة أرنهيم، جاء دور أمستردام. كل من يفكر قليلًا يدرك أن الضغط بعد حرق العلم الإسرائيلي كان مرتفعًا جدًا لدرجة أن حرق المصحف أصبح ممكنًا في الموقع الذي أردناه”.

وادّعى أنه لن يتنازل عن “حرية التعبير”، زاعمًا أن الحركة ستواصل “الكفاح من أجل هولندا خالية من الأيديولوجيات الفاسدة”.

Voor mij is het onbegrijpelijk dat Edwin Wagensveld’s actie om de koran te verbranden gefaciliteerd wordt door gemeente Amsterdam. Via de parkeergarage komt hij tevoorschijn, te laf om iemand in de ogen aan te kijken. Doet zijn verdienmodel voor de pers en vertrekt weer.

Het…

— iAnnet (@iAnnetnl) April 3, 2025