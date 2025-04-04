“قد أعذر من أنذر”.. أبو عبيدة: نِصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتحمل كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين.

وفي تدوينات له، اليوم الجمعة، عبر حسابه على منصة “تلغرام”، قال أبو عبيدة: “حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن حياة الأسرى، ولو كانت معنيةً بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في يناير/كانون الثاني الماضي، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم”.

وأضاف “نِصفُ أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة”.

وأوضح أبو عبيدة “قرّرنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءَهم ضمن إجراءات تأمينٍ مشددة لكنها خطيرةٌ للغاية على حياتهم”.

وأردف “إذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”.

وأمس الخميس، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين بمناطق وأحياء شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل الهجوم عليها، وهي منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة والتركمان والزيتون الشرقي.

ولم يترك جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة مكانا آمنا، حيث أن عمليات القصف متواصلة في كافة أنحاء القطاع، كان أحدثها تنفيذه مجزرة في “مدرسة دار الأرقم” شرق مدينة غزة رغم أنها تؤوي نازحين.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق بلدة غزة القديمة والصبرة وتل الهوى والزيتون الغربي

🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴

⭕️تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من داخل المدنيين.

⭕️لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة.

⭕️من أجل سلامتكم عليكم الانتقال… pic.twitter.com/5rZtJAf7Og — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2025

كما أعلن جيش الاحتلال أنه يوسع عمليته البرية شمال القطاع حيث بدأ العمل في منطقة الشجاعية لـتعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية.

والأحد الماضي، توعّد نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ 2 مارس الماضي، يمنع جيش الاحتلال دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه وأغذية لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر ما تسبب بكارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

#عاجل ‼️ انذار خطير وعاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، توسعة نفوذ والزيتون الشرقي ⭕️جيش الدفاع بصدد العمل بقوة شديدة في مناطقكم لتدمير البنية التحتية الإرهابية. ⭕️من أجل سلامتكم عليكم اخلاء هذه المناطق فوراً والانتقال الى مراكز… pic.twitter.com/mIsd6v65Gf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2025

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني.

ومقابل مئات من الأسرى الفلسطينيين، أطلقت فصائل المقاومة بغزة عشرات الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات على مراحل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، واستأنف حرب الإبادة على غزة منذ 18 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى استشهاد 1249 فلسطينيا وإصابة 3022، معظمهم أطفال ونساء ومسنون.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها.