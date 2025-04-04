كتائب المجاهدين تنعى قائد جهاز استخباراتها العسكرية بعد اغتياله في غزة

نعت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، قائد جهاز استخباراتها العسكرية محمد حسن محمد عوض (أبوالحسن) الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي بيان لها، اليوم الجمعة، قالت كتائب المجاهدين “بمزيد من معاني الصمود والتحدي، تنعى كتائب المجاهدين لأمتنا الإسلامية ولشعبنا الفلسطيني العظيم الشهيد القائد المجاهد والحافظ لكتاب الله، محمد حسن محمد عوض (أبو الحسن) عضو المجلس العسكري الأعلى لكتائب المجاهدين وقائد جهاز الاستخبارات العسكرية”.

وأوضحت كتائب المجاهدين أنه “ارتقى شهيدا إلى العلياء إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة في مدينة غزة، وذلك بعد مسيرة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية والإثخان في العدو”.

جيش الاحتلال يعلن قتل محمد حسن عوض

في السياق، أعلن جيش الاحتلال والشاباك أنهما تمكنا من قتل محمد حسن عوض، قائد في جهاز الاستخبارات العسكرية بكتائب المجاهدين، زاعمَين أنه شارك في خطف جنود إسرائيليين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس “جيش الدفاع والشاباك قضيا على المدعو محمد عوض القائد العسكري المقرب من كبار قادة تنظيم كتائب المجاهدين الإرهابي، الذي اقتحم الحدود وتسلل إلى كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر 2023”.

وأضاف أدرعي “محمد عوض اقتحم في السابع من أكتوبر كيبوتس نير عوز عدة مرات، وكان ممن قادوا المجزرة، وكما يبدو كان ضالعًا في عملية اختطاف وقتل شيري وأريئل وكفير بيباس. كما كان ضالعًا في إدارة اختطاف ودفن غاد حغاي وجودي لين فأينشتاين ومواطنين آخرين من جنسية تايلاندية”، وفق زعمه.

من جهتها، نفت كتائب المجاهدين تصريحات أدرعي عن ظروف مقتل عائلة بيباس، واعتبرتها أكاذيب وافتراءات، وأكدت أن عائلة بيباس قتلتها صواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي.