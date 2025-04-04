نيويورك تايمز: نجاح محدود للبنتاغون في تدمير ترسانة الحوثيين وتكلفة الضربات تقترب من مليار دولار

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد تضطر قريبًا إلى طلب أموال إضافية من “الكونغرس”، لتمويل عملياتها العسكرية المتواصلة ضد الحوثيين في اليمن، وسط ارتفاع كبير في التكلفة.

وبحسب المسؤولين، فإن تكلفة الضربات الأمريكية قد تتجاوز حاجز المليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، في وقت أنفقت فيه الوزارة نحو 200 مليون دولار على الذخائر فقط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة.

ورغم كثافة العمليات الجوّية واستخدام أسلحة دقيقة وبعيدة المدى، أقرّ مسؤولون في إحاطات مغلقة، بأن نجاح “البنتاغون” في تدمير الترسانة الضخمة للحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق كان محدودًا إلى حد كبير، بسبب انتشار تلك القدرات في منشآت تحت الأرض وتعزيز الحوثيين لتحصيناتهم.

“عملية رايدرز الخشنة”

وأفاد مسؤولون أمريكيون للصحيفة، أن الضربات الجوية الجارية ضد الحوثيين، التي أطلق عليها وزير الدفاع بيت هيغسيث اسم “عملية رايدرز الخشنة” تيمّنًا بالقوات التي قادها ثيودور روزفلت في كوبا خلال الحرب الأمريكية الإسبانية، قد تستمر لستة أشهر على الأقل، في ظل استمرار ما وصفوه بالتهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر.

وفي المقابل، رفض مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الخميس، التقييمات التي نقلها مسؤولون في “الكونغرس” ودول حليفة بشأن محدودية نتائج الضربات.

وقال المسؤول، الذي تحدّث بشرط عدم الكشف عن اسمه إن “الضربات تجاوزت أهدافها في المرحلة الأولى، فقد عطّلت قدرة القادة الحوثيين على التواصل، وقلّصت ردّ الجماعة إلى ضربات محدودة وغير فعالة”، وأكد أن الضربات تمهّد لمراحل لاحقة لم يُفصح عن تفاصيلها، مضيفًا “نحن نسير على المسار الصحيح”.

ضربات تستهدف بنية القيادة

وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، أن العملية حقّقت نتائج ملموسة في استهداف قيادة الحوثيين، وقالت في بيان إن الضربات “فعالة” وأسفرت عن مقتل عدد من القادة البارزين دون تسميتهم، مشيرة إلى أن العملية تسهم في إعادة فتح طرق الملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت “تُظهر تقييمات أجهزة الاستخبارات أن هذه الضربات دمّرت منشآت يستخدمها الحوثيون في تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة”.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقاطع “فيديو” تُظهر استخدام طائرات وأسلحة بعيدة المدى، من بينها قنابل الانزلاق “AGM-154” الموجهة عبر نظام “GPS”، وصواريخ “كروز” الجوية.

وتُعد هذه من أطول الأسلحة مدىً في الترسانة الجوية الأمريكية، وقد استُخدمت أيضًا إلى جانب صواريخ “توماهوك” التي أُطلقت من سفن حربية مرافقة.

ويأتي هذا الخيار نتيجة التهديد الذي تمثّله منظومات الدفاع الجوي الحوثية، التي نجحت في إسقاط طائرات مسيّرة أمريكية.

رسالة لإيران

وبدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية يومية منذ 15 مارس/آذار الماضي في مناطق شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبحسب مسؤولين أمريكيين ويمنيين، فإن طائرات البحرية من حاملة الطائرات “ترومان” ومقاتلات سلاح الجو من قواعد في الشرق الأوسط تواصل تنفيذ مهامها بانتظام.

واعتبرت واشنطن أن العملية تمثّل رسالة مباشرة لإيران، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

وتواجه وكالات الاستخبارات الأمريكية تحديات في تحديد مواقع ترسانة الحوثيين، التي تُنتج داخل منشآت تحت الأرض “ويُهرّب بعضها من إيران“، وفق الصحيفة.