“والله نايمة يا دكتور”.. مشهد مؤلم لأم مكلومة لم تصدق أن طفلتها استُشهدت (فيديو)

وثق مقطع “فيديو” لحظة مأساوية لأم فلسطينية وهي تودّع طفلتها التي استشهدت إثر قصف الاحتلال لخيمة للنازحين بمواصي خان يونس “المصّنفة آمنة” جنوبي قطاع غزة.

“والله نايمة يا دكتور”

ويُظهر المقطع الذي انتشر عبر منصات التواصل، الخميس، الأم المكلومة وهي تنادي بحسرة “والله نايمة يا دكتور، أمانة دقّها إبرة، أمانة، قلبي محروق”، رافضة تصديق أن طفلتها الصغيرة “رغدة” قد استُشهدت، محاولة إيقاظها.

“والله نايمة يا دكتور… أمانة دقّها إبرة ، أمانة…” أمّ مكلومة ، تنادي بحسرة ، ترفض أن تصدّق أن طفلتها الصغيرة قد رحلت استُشهدت قبل قليل في قصف غادر على خيمة للنازحين بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/zYRQ4kdlPF — Osama Dmour (@OsamaDmour5) April 3, 2025

وفي سياق العدوان المتواصل منذ 18 يومًا، استُشهد 25 فلسطينيا فجر اليوم الجمعة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خان يونس، في حين أعلن جيش الاحتلال “توسيع العملية البرية” شمالي القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 86 شهيدًا و287 مصابًا.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.