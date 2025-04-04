25 شهيدا في خان يونس والاحتلال يعلن توسيع عمليته البرية شمالي غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر، إن 25 فلسطينيا استشهدوا فجر اليوم الجمعة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة، في حين أعلن جيش الاحتلال “توسيع العملية البرية” في شمال القطاع.

وأفاد المراسل أن من بين الشهداء، 19 ارتقوا في قصف الاحتلال منزلا لعائلة العقاد في حي المنارة بمدينة خان يونس.

قصف مستمر واستهداف محطة تحلية

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية، شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين يستمر القصف المدفعي، الذي يستهدف محيط منطقة كف ميراج شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي شمال القطاع، فتحت قوات الاحتلال رشاشاتها الثقيلة تجاه شمال غربي مدينة بيت لاهيا.

ومع استمرار عدوانها على غزة، واستهداف البنية التحتية فيها، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن غارة إسرائيلية استهدفت محطة “غباين” لتحلية المياه في شارع السكة شرقي حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع.

نزوح عائلات من الشجاعية

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن عدد من العائلات الفلسطينية، نزح من المدارس شرق حي الشجاعية، بالتزامن مع قصف متواصل وتقدم عدد من الآليات في شارع المنطار شرقي مدينة غزة.

وأفادت المصادر للجزيرة مباشر، أن البوارج الحربية الإسرائيلية استهدفت بالنيران، شواطئ مدينة غزة.

“توسيع العملية العسكرية”

يأتي ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن العملية البرّية في شمال غزة آخذة في التوسع، وقال “دخول قوات كبيرة من الفرقة 252 إلى الشجاعية مصحوبة بغارات جوية”، من أجل توسيع المنطقة الأمنية.

وادعى جيش الاحتلال أنه دمّر “مجمع قيادة وسيطرة تابع لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس“، وقال إن “الهجوم ينضم إلى النشاط في أجزاء أخرى من شمال وجنوب قطاع غزة”.

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن الجيش بدأ عملية عسكرية في الشجاعية شمالي قطاع غزة كجزء من التوسع الميداني الذي يشمل أيضًا جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.