أحالها قصف الاحتلال إلى خراب.. شهداء في “تكية الخير” بخان يونس (فيديو)

قال محمد عواد، وهو نازح فلسطيني، يشرح ما جرى في تكية الخير التي تقدم الطعام للنازحين في خان يونس ” كنا نايمين فوجئنا بقذيفة، أجينا ركض لقينا الناس بيقولوا: الحقوا تكية أبو عبد الله، تكية الخير”.

واليوم السبت، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف تكية الخير في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهداء تكية الخير

والشهداء هم (بلال سعيد محمد أبو مصطفى، ومحمد سليمان أبو مصطفى، ومحيي الدين الخواص) وقد استشهدوا بينما كانوا يعدون الطعام للنازحين.

وأضاف النازح الفلسطيني محمد عواد، وأحد شهود العيان للجزيرة مباشر وهو يصف ما حدث بعد الغارة الإسرائيلية، أنهم عثروا على جثث الشهداء، وقال إنهم استشهدوا، أثناء إعداد الطعام للنازحين.

الاحتلال يواصل قصفه المكثف

واستنكر يوسف أبو مصطفى، نازح فلسطيني آخر، قصف الاحتلال للتكية، وقال إن الشهداء لم يفعلوا شيئا سوى إعداد الطعام للنازحين، وتوزيعه على آلاف الأسر النازحة.

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم السبت، أن 60 شهيدا و162 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.