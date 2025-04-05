الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه على مدن شمالي الضفة الغربية ومخيماتها

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه لليوم الـ75 على التوالي على مدينة جنين ومخيمها، ولليوم الـ69 على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الـ56 على مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، واعتقال للسكان وتهجيرهم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت بلدة برقين غرب جنين، وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلف وفتشته واعتقلت والديه وشقيقيه، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي مدينة جنين، نشر جنود الاحتلال صباح اليوم فرق المشاة في حي الزهراء، ومحيط مخيم جنين، واحتجزوا مواطنا كان يسير بمركبته الخاصة في حي الزهراء، وفتشوا المركبة.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى المدينة والمخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم ومنطقة واد برقين، وشق الطرق وتوسيعها، وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.

🔹شاهد ..

جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقين. pic.twitter.com/FnIf0RjVya — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 4, 2025

21 ألف نازح

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن العمل جار لإعادة النازحين إلى منازلهم، وتسعى المحافظة لتوفير “كرفانات” متنقلة لاستيعاب النازحين فيها بشكل مؤقت.

ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الاحتلال قسرًا من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم لمصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.

وتشير التقديرات إلى أن 600 منزل دمر في المخيم، فيما أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن هناك عشرات آلاف الفقراء الجدد أضيفوا إلى القائمة القديمة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم.

وارتفع عدد الشهداء في المحافظة إلى 36 شهيدًا، فيما يواصل الاحتلال شن حمالات مداهمة واعتقالات واسعه في قرى المحافظة وبلداتها، وبشكل شبه يومي.

ما يحدث في جنين ليس مجرد تصفية لمسلحين، كما يدّعي المجرمون، بل هو نسخة مكررة لما فعلوه في غزة. إنه اجتياح بالدبابات، وتخريب للبنى التحتية، وتدمير للمنازل، واعتقالات، وتهجير، وجعل المخيم غير قابل للعيش. ما يحدث في الضفة الغربية هو حرب انتقامية صامتة ومسكوت عنها، يخوضها عدو بلا… pic.twitter.com/rWL9lHSBxk — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 25, 2025

اقتحام المقابر

وفي طولكرم دفعت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيميها طولكرم ونور شمس، ونشرت فرق المشاة بشكل كبير داخل حاراتهما، مع اقتحامها للمنازل وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الضوئية.

وحولت قوات الاحتلال منازل عدة داخل مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى ثكنات عسكرية، في وقت تنتشر فيه آليات الاحتلال في مختلف شوارع المدينة.

وشهد مخيم نور شمس، فجر اليوم، إطلاقا كثيفا للقنابل الضوئية، بالتزامن مع اقتحام جنود مشاة لعدد من المنازل في حارة المسلخ، حيث سمع دوي تكسير وتحطيم داخل المنازل، كما شوهدت جرافة عسكرية من نوع “D10” تتحرك في حارة المسلخ متجهة نحو جبل النصر، وسط تخوفات المواطنين من تنفيذ عمليات تجريف أو هدم للمنازل.

وانتشرت قوات الاحتلال في محيط مقبرة نور شمس، وأقدمت على اقتحامها وسط أعمال تمشيط وتفتيش داخلها، في الوقت الذي دفعت بتعزيزات من الآليات العسكرية.

"دمروا الدار وبنفس اليوم توفي زوجي".. الفلسطينية أم ضياء تعاني النزوح القسري من بيتها في مخيم نور شمس بصحبة ابنيها المعاقيْن#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/N6lbxUM0YR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 4, 2025

تدمير نحو 3 آلاف منزل

وانتشرت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل حارات مخيم طولكرم، وأطلقت القنابل الضوئية في حارة المطار، في إطار التصعيد المستمر الذي طال حارات المخيم كافة، الذي أصبح فارغا من سكانه بعد تهجيرهم قسرا منه، وخاليا تماما من مظاهر الحياة، بعد تدمير كامل للبنية التحتية وتخريب عشرات المنازل والمنشآت وهدمها وحرقها.

وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على عدد من المنازل والمباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها، في حين تقوم بالتضييق على المواطنين بإقامة حواجز عسكرية في شارع نابلس الذي أغلقت مقاطعه بسواتر ترابية في كلا الاتجاهين.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما ألحق العدوان، دمارا شاملا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين من المنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، حيث دمر الاحتلال 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.