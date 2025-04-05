“الجيش قصفنا وحماس أنقذتنا”.. القسام تنشر مقطعا لأسيرين إسرائيليين لديها (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطعا مصورا، اليوم السبت، يتضمن رسالة من أسيرين إسرائيليين محتجزين لديها في قطاع غزة.

وقال أحد الأسيرين في المقطع إنهما خرجا من الأنفاق لتنفس الهواء الطلق ورؤية السماء والنجوم، لكن الجيش الإسرائيلي “قرر قصف المنطقة وأصاب المبنى الذي كنت أتواجد فيه” مما أدى إلى إصابته بجروح.

وأضاف أنه نجا “بفضل الله وبفضل مقاتلي حماس الذين يخاطرون بأنفسهم ويخرجوننا”.

وقال الأسير إنه بسبب القصف، عاد إلى نفق تحت الأرض على عمق 30 مترا في “صندوق من الخرسانة”.

وطالب الأسير من الشعب أن يتوحدوا وأن يحاربوا من أجل الأسرى وأن يقوم بكل ما يمكنهم القيام به من أجل الضغط على الحكومة من أجل التأثير على رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم، قائلا: “أعيدونا إلى الحياة، نحن هنا أموات. لا نشعر أننا آدميين”.

بدوره دعا الأسير الثاني الإسرائيليين إلى عدم تصديق ما تخبرهم بهم الدولة بشأن الضغط على حركة حماس، قائلا إن ما حدث لهم من قصف وإصابة هو نتيجة هذا الضغط.

وأضاف أن المكان الذي يوجدون فيه “غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية ولا فراش”، محذرا من قرب نفاد الماء والطعام.

ودعا الأسير حكومة إسرائيل إلى عدم تكميم أفواه الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ومنحهم فرصة للحديث عما يعانيه الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشرت كتائب القسام مقطعا قصيرا يتضمن رسالة من أحد الأسيرين بدون أن الكشف عن شخصية الأسير وقامت بتغطية ملامح وجهه.

وبعد نشر مقطع الفيديو، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المقطع لأسير يدعى “ماكسيم هركين”، قائلة إنه عائلته تعرفت على صوته في المقطع الذي نشرته كتائب القسام.

وأضافت الهيئة أن هذا المقطع هو أول إشارة على أن ماكسيم ما زال على قيد الحياة.