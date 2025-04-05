“الجيش قصفنا وحماس أنقذتنا”.. القسام تنشر مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا، اليوم السبت، يتضمن رسالة من أسيرين إسرائيليين محتجزين لديها في قطاع غزة.

وقال أحد الأسيرين في المقطع إنهما خرجا من الأنفاق لتنفس الهواء الطلق ورؤية السماء والنجوم، لكن الجيش الإسرائيلي “قرر قصف المنطقة وأصاب المبنى الذي كنت موجودًًا فيه”، مما أدى إلى إصابته بجروح.

وأضاف أنه نجا “بفضل الله وبفضل مقاتلي حماس الذين يخاطرون بأنفسهم ويخرجوننا”.

وقال الأسير إنه بسبب القصف عاد إلى نفق تحت الأرض على عمق 30 مترًا في “صندوق من الخرسانة”.

وطلب الأسير من الإسرائيليين أن يتوحدوا ويحاربوا من أجل الأسرى، وأن يقوموا بكل ما يمكنهم القيام به من أجل الضغط على الحكومة للتأثير على رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة الأسرى إلى عائلاتهم، قائلًا “أعيدونا إلى الحياة، نحن هنا أموات، لا نشعر بأننا آدميون”.

بدوره، دعا الأسير الثاني الإسرائيليين إلى عدم تصديق ما تخبرهم بهم الدولة بشأن الضغط على حركة حماس، قائلًا إن ما حدث لهم من قصف وإصابة هو نتيجة هذا الضغط.

وأضاف أن المكان الذي يوجدون فيه “غير آمن، ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية ولا فراش”، محذرًا من قرب نفاد الماء والطعام.

ودعا الأسير حكومة إسرائيل إلى عدم تكميم أفواه الأسرى المُفرَج عنهم، ومنحهم فرصة للحديث عما يعانيه الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشرت كتائب القسام مقطعًا مصورًا قصيرًا يتضمن رسالة من أحد الأسيرين دون الكشف عن شخصيته، مع تغطية ملامح وجهه.

وبعد نشر المقطع، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه لأسير يُدعى “ماكسيم هركين”، وإن عائلته تعرفت على صوته في المقطع الذي نشرته كتائب القسام.

وأضافت الهيئة أن هذا المقطع هو أول إشارة على أن ماكسيم ما زال على قيد الحياة.