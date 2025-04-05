الحوثيون: هاجمنا هدفا عسكريا في تل أبيب وأسقطنا طائرة استطلاع للعدو الأمريكي (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في تل أبيب، باستخدام طائرة مسيرة.

وفي بيان متلفز مساء الجمعة، قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن “سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، بطائرة مسيرة نوع يافا”.

وأضاف سريع “العملية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال “اعتراض طائرة مسيرة قال إنها كانت قادمة من جهة الشرق في طريقها إلى البلاد”.

من جهة أخرى، أفاد سريع بأن “دفاعات الجماعة الجوية أسقطت طائرة استطلاعية من نوع Giant Shark F360، قال إنها تعمل لصالح العدو الأمريكي الإسرائيلي، أثناء تنفيذها مهام وصفها بالعدائية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد، باستخدام صاروخ أرض–جو محلي الصنع”.

وشدد سريع على أن “جماعته ستواصل تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

ودعا سريع “أحرار الأمة إلى سرعة التحرك انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم، لوقف حرب الإبادة بحقه”.

ولفت إلى أن “الجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل اليوم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وغدا قد تكون في عواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى”.

وأكد سريع أن “عواقب الصمت والتخاذل العربي الإسلامي وعدم تأدية الواجب الديني والإنساني تجاه فلسطين ستكون وخيمة على الجميع”.

ومنتصف مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي الحرب على غزة.