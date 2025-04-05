بلدية غزة تعلن توقف خط مياه رئيسي بسبب توغلات الاحتلال وتحذر من أزمة عطش كبيرة

حذرت بلدية غزة في بيان، اليوم السبت، من أزمة عطش كبيرة تعيشها المدينة بسبب توقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها، جراء توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة الواقعة شمالي القطاع المحاصَر.

أزمة عطش كبيرة

وأكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوات الاحتلال في مناطق شرق المدينة، وتوقف خط مياه “ميكروت” الذي يغذي المدينة، وقالت إنها تجري اتصالات في محاولة لإعادة توفير المياه للمواطنين.

تنويه مهم

تُلفت بلدية غزة عناية المواطنين والنازحين إلى توقف في خط مياه ميكروت المغذي لبعض مناطق المدينة، والتي تشكل 70% من إمدادات المياه المتوفرة لسكان المدينة والنازحين إليها. ويجري حاليًا التنسيق من قِبل طواقم البلدية المختصة لإجراء الفحص الفني وتحديد الأسباب. pic.twitter.com/ab6P5J1tB8 — بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) April 4, 2025

توقف الخط عن الضخ

وقالت إن الخط يمر عبر المنطقة الشرقية في حي الشجاعية، وقد توقف عن الضخ مساء الخميس، مشيرةً إلى أن طواقم البلدية تُجري اتصالات مع الجهات المختصة للسماح بالوصول إلى مسار الخط شرق المدينة ومعاينته للتأكد من سلامته.

وأوضحت البلدية أن خط “ميكروت” كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان وحرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

التهديد بوقف خط مكروت ينذر بأزمة عطش كبيرة

بلدية غزة تحذر من خطورة وقف امدادات الطاقة وتأثيرها السلبي على الخدمات 👇 تحذر بلدية غزة من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود بسبب استمرار الاحتلال إغلاق المعابر ووقف دخول مصادر الطاقة والوقود الازمة لتشغيل الخدمات والمرافق الأساسية، pic.twitter.com/ELeVkbJtEt — بلدية غزة – Municipality of Gaza (@munigaza) March 16, 2025

تدمير معظم الآبار

وبعد العدوان الإسرائيلي، وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من احتياجها اليومي على مياه “ميكروت”.

وأشارت بلدية غزة في هذا الصدد إلى أن هذه المياه يتم توزيع حصص منها عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية.

استهداف مرافق المياه

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد تعمد استهداف مرافق المياه خلال العدوان، ما تسبب بأضرار كبيرة وتدمير واسع في الآبار والشبكات، الأمر الذي خلق أزمة حادة في توفير وتوصيل المياه إلى مناطق واسعة من المدينة.

ودعت بلدية غزة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتكافل فيما بينهم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدةً أنها ستعمل على توفير المياه بكميات محدودة من مصادر أخرى وفقًا للإمكانات المتاحة.

وقالت البلدية إنها ستواصل التعاون مع أصحاب الآبار الخاصة ولجان الأحياء في المناطق المختلفة لتوفير الوقود وتشغيل الآبار وتوفير المياه للمناطق المحيطة بها.

وناشدت المنظمات الحقوقية والدولية ضرورة الضغط على الاحتلال للكشف على الخط المغذي وإعادة تشغيله، ومنع وقوع كارثة صحية أو تفشي الأمراض، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه.