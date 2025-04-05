“لن يُغرقوا سفننا مرة أخرى”.. ترامب ينشر صور ضربة أمريكية تستهدف تجمعا للحوثيين (فيديو)

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل، قال إنه يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قُتِلوا في ضربة أمريكية في اليمن.

ويبيّن مقطع الفيديو صورا بالأبيض والأسود التقِطت من الجو لعشرات الأشخاص متجمعين على شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم. وعقب ذلك، تصاعد دخان أسود كثيف من المنطقة، ثم لقطات للموقع الذي تعرّض للقصف حيث لم يتبقَ شيء سوى بضع سيارات.

“لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى”

وكتب ترامب معلّقًا على مقطع الفيديو “هؤلاء الحوثيون تجمّعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم”، وأضاف “عفوًا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء.. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى”.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis! They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025

تكلفة الضربات تقترب من مليار دولار

وأمس، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد تضطر قريبًا إلى طلب أموال إضافية من “الكونغرس”، لتمويل عملياتها العسكرية المتواصلة ضد الحوثيين في اليمن، وسط ارتفاع كبير في التكلفة.

وبحسب المسؤولين، فإن تكلفة الضربات الأمريكية قد تتجاوز حاجز المليار دولار بحلول الأسبوع المقبل، في وقت أنفقت فيه الوزارة نحو 200 مليون دولار على الذخائر فقط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة.

ورغم كثافة العمليات الجوّية واستخدام أسلحة دقيقة وبعيدة المدى، أقرّ مسؤولون في إحاطات مغلقة، بأن نجاح “البنتاغون” في تدمير الترسانة الضخمة للحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق كان محدودًا إلى حد كبير، بسبب انتشار تلك القدرات في منشآت تحت الأرض وتعزيز الحوثيين لتحصيناتهم.

CENTCOM Forces continue attacks on Houthi Positions…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/NiONzwUEA7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 1, 2025

ويوم الثلاثاء، أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بتنفيذ أكثر من “200 ضربة” وصفتها بأنه “ناجحة” ضد الحوثيين، في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والجماعة اليمنية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن أيضًا إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وعقب اندلاع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية وبالطيران المسيّر على إسرائيل، واستهدفوا سفنًا في بحر العرب والبحر الأحمر على خلفية اتهامهم لها بالارتباط بإسرائيل.

“دعما لصمود غزة”

وأكد الحوثيون، أن عملياتهم تأتي دعما للفلسطينيين في القطاع المحاصر والذي يتعرض لحرب إسرائيلية شعواء، منذ الهجوم المباغت لحركة حماس والفصائل الفلسطينية على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة.

وسبق أن حذّر ترامب، الحوثيين في اليمن وكذلك الإيرانيين، من أن “الآتي أعظم”- بحسب وصفه- إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

ترامب يشرف على ضربات

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب أشرف شخصيًّا على ضربات جوية أمريكية على اليمن، وقال إن “العمليات العسكرية ضد الحوثيين تهدف إلى حماية السفن الأمريكية في البحر الأحمر”.

ونشر البيت الأبيض في 16 مارس/آذار الماضي، صورًا لترامب (مرتديا ملابس الغولف) وعدد من مساعديه خلال متابعته سير العملية، في حين علّق البيت الأبيض عليها بالقول “القائد الأعلى”.