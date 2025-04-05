روسيا تعلن مقتل 85 عسكريا أوكرانيا وأجنبيا بعد قصف تجمع في مسقط رأس زيلينسكي (فيديو)

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، قولها إنها أطلقت صاروخا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين أجانب في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مما أودى بحياة نحو 85 شخصا.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على منصة تلغرام “نتيجة لهذه الضربة، بلغ إجمالي خسائر العدو 85 من الجنود ومن ضباط الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 20 مركبة”.

في المقابل، ذكر مسؤولون أوكرانيون بينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن “ضربة صاروخية على حي سكني في مدينة كريفي ريه (جنوب شرق) أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 6 أطفال”.

وأضاف زيلينسكي “هناك سبب واحد فقط لاستمرار ذلك، ألا وهو أن روسيا لا تريد وقفا لإطلاق النار ونحن نرى ذلك. والعالم كله يرى ذلك. إن كل صاروخ وكل طائرة مسيرة تثبت أن روسيا لا تريد إلا الحرب فقط”.

من جهته قال رئيس الإدارة العسكرية المحلية أولكسندر فيلكول إن “الصاروخ الباليستي ألحق أضرارا بالمباني السكنية متعددة الطوابق وأضرم النار في السيارات والمرائب، وأسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا”.

وتقع كريفي ريه (مسقط رأس زيلينسكي) على مسافة نحو 70 كيلومترا من خط المواجهة.

في السياق، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 78 مسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، أسقط 42 منها.

روسيا تعلن تدمير 107 مسيرات أوكرانية

وعلى الجانب الروسي، أدت ضربات بطائرات بلا طيار أوكرانية إلى مقتل شخص واحد في قرية بيلايا بيريوزكا في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما قال الحاكم ألكسندر بوغوماز، متهما كييف بشن “ضربات محددة الهدف ضد مدنيين”.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة منشآت الطاقة “عمدا” مرتين في منطقة كورسك الحدودية.

كذلك، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بتنفيذ ست هجمات على منشآت للطاقة في روسيا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو حول هذه البنى التحتية.

ويتبادل الطرفان الاتهامات رغم عدم توقيع اتفاق رسمي وعدم الكشف عن مضمون ما تمّ التوافق عليه.

كما أعلنت روسيا تدمير 107 مسيرات أوكرانية في أجواء مناطق مختلفة بالبلاد، بينها العاصمة موسكو، خلال ساعات الليل.

وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية روسافياتسيا، إنها علقت بشكل مؤقت الرحلات الجوية في مطارات موسكو لأسباب أمنية بسبب محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة، ثم أعادت رفع القيود.