شاهد: آخر كلمات رفعت رضوان الذي وثّق هاتفه “مجزرة المسعفين” في رفح

حصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مقطع فيديو من عائلة الشهيد المسعف رفعت رضوان، بعد العثور عليه في هاتفه المحمول عقب استشهاده.

وكان رضوان ضمن 15 من أفراد طواقم الإسعاف والإغاثة الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في 23 مارس/آذار الماضي، ودفنوا في مقبرة جماعية بمدينة غزة.

ويُظهر الفيديو المسعف الذي كان لا يزال على قيد الحياة وهو يوثق أصوات الجنود الذين اقتربوا منه ويتحدثون باللغة العبرية، ما يعني أنهم وصلوا إليه عن قرب قبل أن يقوموا بإعدامه.

آخر كلمات الشهيد رفعت

وتضمن المقطع آخر كلمات الشهيد رفعت حيث قال “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. سامحونا.. يارب تقبلني شهيدًا إني أتوب إليك وأستغفرك، تقبلني شهيدًا يا الله وتب علي”.

وأضاف “سامحيني يا أمي، هاي الطريقة اللي اخترتها.. إني أساعد الناس. يا رب إن كتبتني من الشهداء فتقبلني”.

وتابع “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر كبيرا.. لبيك اللهم لبيك.. لا شريك لك لبيك”.

ويُظهر الفيديو بوضوح أن سيارات الإسعاف التي كان يستقلها المسعفون كانت مُعلّمة بشكل واضح وتشغل إشارات الطوارئ، بالإضافة إلى تشغيل الأضواء أثناء تعرضهم لإطلاق النار من القوات الإسرائيلية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، أن 8 من مسعفيها استشهدوا إثر استهدافهم المباشر من قبل جيش الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني في منطقة الحشاشين بمدينة رفح، خلال استجابتهم لنداء إسعاف الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي في المنطقة.

ويأتي هذا المقطع ليُفنّد بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية التي ادعت أن المركبات تحركت “بطريقة مريبة” دون أضواء أو إشارات طوارئ.