60 شهيدا خلال يوم واحد.. جيش الاحتلال يوسع عملياته في شمال قطاع غزة وجنوبه (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من غزة مع تصاعد القصف الإسرائيلي وأعمدة الدخان، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في شمال القطاع وجنوبه.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ الفجر، كما واصل نسف المباني السكنية غرب مدينة رفح في إطار عمليته العسكرية المتواصلة منذ 23 مارس/آذار الماضي.

توسيع العملية العسكرية

وأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال وسع الليلة الماضية العمليات البرية في قطاع غزة شمالا وجنوبا بمشاركة سلاح الجو والمدفعية، وقال إن الجيش سيطر على مناطق جديدة في بيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور موراج.

60 شهيدا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 60 شهيدا و162 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد فلسطينييّن اثنين اليوم، جراء استهداف إسرائيلي لفلسطينيين في حي الشجاعية شمالي القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو عطا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن جثماني شهيدين، نقلا إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف مجموعة مواطنين بصاروخ استطلاع شرق المنطار في حي الشجاعية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شارعا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطنة ليان نائل جندية.

وفي جنوب القطاع، نُقل جثمان طفل شهيد، إلى مجمع ناصر الطبي، عقب استشهاده في قصف إسرائيلي لمجموعة مواطنين بمنطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس.

قصف تكية خيرية

ووسط استهداف إسرائيل للمدنيين، استشهد 3 فلسطينيين في قصف من طائرة مسيّرة على تكية طعام خيرية في مخيم خان يونس، وتم نقل جثامين الشهداء إلى مجمع ناصر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن طائرة مسيّرة قصفت بصاروخ تكية طعام خيرية، بمخيم القطاطوة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين هم: بلال سعيد محمد أبو مصطفى، ومحمد سليمان أبو مصطفى، ومحيي الدين الخواص، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرة مسيّرة شقة سكنية وسط خان يونس، ما أدى لاستشهاد المواطن علي زياد الهندي، وإصابة زوجته وطفله بجروح.

"نفسنا نرجع نأكل دجاج".. راما طفلة غزية تحمل على عاتقها مهمة الوقوف أمام التكية لساعات كل يوم أملا في الحصول على وجبة طعام لعائلتها#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AKRAksDMtR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 5, 2025

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر، إن فلسطينيًا استشهد اليوم، متأثرا بإصابته جراء قصف استهدف بلدة النصر في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، استشهاد الشاب بهاء الدين رائد محارب متأثرا بجروح أصيب بها سابقا في قصف الاحتلال على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.