في يوم الطفل الفلسطيني.. أحلام الصغار تعانق “نور شمس” رغم أنف الاحتلال (فيديو)

في يوم الطفل الفلسطيني، بدلاً من الاحتفاء بالطفولة، وثّقت الجزيرة مباشر معاناة عدد من أطفال مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، بعدما أجبرهم الاحتلال الإسرائيلي على النزوح، تاركين خلفهم بيوتهم وذكرياتهم وأحلامهم.

“أحلامنا كلها اندفنت تحت الركام”

أحمد شحادة، طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، من مخيم نور شمس، وشقيق لاثنين من الشهداء وأسير.

وفي حديث مؤلم مع الجزيرة مباشر، قال أحمد “نزحنا من المخيم إلى عزبة أبو بلال بعد أن قصف الاحتلال منزلنا، واستشهد أخوي غيث ومحمد، وأُسر أخي الثالث. لم يبق غيري أنا وأمي وأبي وأختي”.

وتحدث أحمد للجزيرة مباشر عن معاناة النزوح، وحرمانه من الكهرباء والطعام والتعليم، وعبر عن ألمه لفقدان إخوته، وخصوصا في شهر رمضان وفي العيد، وقال “كنا نجتمع على سفرة رمضان، أما الآن فلم يتبق إلا أنا وأمي وأبي. اشتقت للمخيم الذي تربيت فيه. أحلم أن أصبح طبيبا أو مهندسا أو محاميا، لكن أحلامنا كلها دفنت تحت الركام”.

“يعيش في عزلة وصمت”

بدورها قالت والدة أحمد “رغم أن أحمد يظهر القوة، فإنه لا يزال طفلًا بالنسبة للتحديات التي عاشها، فقد أخويه في عمر صغير، ويعيش اليوم في عزلة وصمت”.

وتابعت “كان يسألني دائمًا: متى سنرجع إلى المخيم؟ أحمد لا يعرف كيف يعبّر عن مشاعره وحزنه. أتذكّر أيام العيد عندما كان يفرح مع إخوته، ويُهدى الهدايا والألعاب، أما هذا العيد، فقدْ فقَدَ إخوته الثلاثة، وآلامه كانت واضحة في غيابهم”.

“لن نترك فلسطين”

الطفل براء خليفة (12 عامًا) أكد على تمسكه بالأرض وإعادة بناء المخيم مهما فعل الاحتلال، وقال للجزيرة مباشر “الاحتلال هدم بيتنا، لكننا لن نترك فلسطين. أحلم أن أصبح مهندسا وأن أعيد إعمار المخيم من جديد. لو قدّموا لنا ملايين، ما تركنا مخيمنا”.

“كل شيء تغير”

أما الطفلة بيلسان، التي تعيش الآن في منطقة إكتابا في محيط مخيم نور شمس، فقالت إن الاحتلال حرمها من أن تعيش طفولتها، وقالت للجزيرة مباشر “كان المخيم مليئا بالروح والحياة. الآن كل شيء تغير، نصف بيتنا تهدم، وذكرياتنا راحت. حلمي أن أصبح صحفية، وأن أنقل أخبار غزة والمخيم للعالم”.

“هنا لا نعرف أحدًا”

بدورها قالت الطفلة ليان محمد سعيد خليفة “اليهود هدموا بيتي ومدرستي. أحنُّ للمخيم ولأصدقائي. كنا نعيش حياة بسيطة ومليئة بالذكريات. هنا في إكتابا، لا نعرف أحدا”.

“الاحتلال دمر حياتنا”

أما الطفلة حياة خليفة فعبّرت عن اشتياقها للمخيم، وقالت “اشتقت لمدرستي وصديقاتي. المخيم كان سهلا نعيش فيه، وكل الناس كانت قريبة. الاحتلال دمّر حياتنا، لكننا عائدون إن شاء الله”.

ويواصل الاحتلال منذ أكثر من 70 يوما عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، وقد أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن نزوح أكثر من 40 ألف شخص، واستشهاد العشرات.