مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية وعربية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم السبت، في العديد من العواصم والمدن الأوروبية والعربية من بينها برلين وباريس وكوبنهاغن وميلانو ومدينة بيلينغهام البريطانية ولبنان وسوريا، تضامنًا مع غزة ضد استئناف إسرائيل حربها على القطاع المحاصر.

وهتف المتظاهرون في هذه المدن مطالبين بالحرية لفلسطين، ومنددين بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ففي العاصمة الألمانية برلين، خرجت مظاهرة تضامنًا مع الفلسطينيين وغزة، ووقف المتظاهرون في شوارع المدينة منددين بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، جاب المئات أحد شوارع المدينة رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة، وحملوا لافتات تطالب بوقف “جرائم الحرب” في القطاع، و”استمرار المقاومة حتى التحرير”.

وفي مدينة بيلينغهام البريطانية، دعا المتظاهرون إسرائيل إلى وقف عدوانها المستمر على القطاع، كما نددوا بالاستهداف المستمر للأطفال في القطاع.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، طالب المتظاهرون بنصرة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، وتوفير الحماية له ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن احتجاجًا على هجمات جيش الاحتلال على غزة، وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وفي مدينة حمص وسط سوريا، ندد متظاهرون بما يتعرض له أهالي قطاع غزة من جرائم وانتهاكات على يد جيش الاحتلال منذ نحو عام ونصف العام، كما دعا المتظاهرون إلى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم صموده على أرضه.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد دعت، الخميس الماضي، إلى اعتبار الجمعة يوم غضب واستنفار عالمي، تجري فيه محاصرة سفارات إسرائيل نصرة لغزة، ورفضًا لمجازرها المدعومة أمريكيًّا المرتكبة بحق الفلسطينيين.