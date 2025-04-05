“يكشف الحقيقة”.. فيديو يدحض رواية إسرائيل بشأن مجزرة المسعفين وحكومة غزة تعلق (شاهد)

كشف مقطع فيديو في هاتف محمول لأحد المسعفين الذين عثر عليهم مع 14 من العاملين في مجال الإغاثة في قبر جماعي في غزة في أواخر مارس/آذار الماضي، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة وكانت أنوار الطوارئ تعمل عندما تعرّضوا لإطلاق نار مكثّف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة في الأمم المتحدة، إنهم قدموا التسجيل الذي يبلغ طوله نحو 7 دقائق، الذي حصلت عليه صحيفة (نيويورك تايمز)، إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال العقيد ناداف شوشاني، الأسبوع الماضي، إن القوات الإسرائيلية لم “تهاجم عشوائيًا” سيارة إسعاف، بل إن مركبات عدة “حددت وهي تتقدم بشكل مريب” دون أنوار أمامية أو إشارات طوارئ نحو الجنود، مما دفعهم لإطلاق النار.

وادّعى شوشاني أن 9 من القتلى كانوا من المسلّحين الفلسطينيين، ولم ترد إسرائيل على الفور على طلب للتعليق على الفيديو.

تحليل المقطع

وحصلت صحيفة (نيويورك تايمز) على مقطع الفيديو من دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته لتتمكّن من مشاركة هذه المعلومات الحسّاسة، وتحقّقت الصحيفة من موقع وتوقيت المقطع الذي تم تصويره في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في وقت مبكر من صباح 23 مارس/آذار الماضي.

واليوم السبت، نشر الهلال الأحمر الفلسطيني الفيديو كاملًا، مفنّدًا “أكاذيب الاحتلال”، وقال إنه حصل على المقطع من عائلة الشهيد المسعف.

وتم تصوير الفيديو من داخل مركبة متحركة، ويظهر قافلة من سيارات الإسعاف وشاحنة إطفاء، تحمل علامات واضحة مع الأضواء الأمامية وأضواء الطوارئ مشتعلة، وهي تسير جنوبًا على طريق شمال رفح في الصباح الباكر، حيث يمكن رؤية بدايات أشعة الشمس، وسماع أصوات الطيور في الخلفية.

وتتوقف القافلة عندما تصادف مركبة كانت قد انحرفت إلى جانب الطريق، حيث كانت إحدى سيارات الإسعاف قد أُرسلت في وقت سابق لمساعدة المدنيين الجرحى وتعرّضت للهجوم، ثم يبدأ إطلاق النار المكثف على القافلة، ويستمر الصوت لمدة 5 دقائق قبل أن تنقطع الصورة وتصبح مظلمة.

ويُسمع في الفيديو المسعف الذي قام بالتصوير وهو يكرر الشهادتين قائلًا “لا إله إلا الله، محمد رسول الله”، ثم يطلب المسعف المغفرة من الله ويقول إنه يعلم أنه سيموت.

فيديو يُفند أكاذيب الاحتلال حصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على مقطع فيديو من عائلة الشهيد المسعف، بعد أن عثرت عليه في هاتفه المحمول عقب العثور على جثمانه في مقبرة جماعية بغزة تضم 15 من طواقم الإسعاف والإغاثة الذين استُهدفوا بنيران الجيش الإسرائيلي في 23 مارس.الفيديو يُظهر… pic.twitter.com/sD8jSCi0Wk — PRCS (@PalestineRCS) April 5, 2025

نتائج التحقيقات

وقال الدكتور أحمد ظاهر، الطبيب الشرعي الذي فحص بعض الجثث في مستشفى ناصر في غزة، إن 4 من أصل 5 من عمال الإغاثة الذين فحصهم قد استشهدوا جراء إصابات ناتجة عن عدة طلقات نارية، بما في ذلك إصابات في الرأس والجذع والمفاصل.

ومن جانبه، وصف ديلان ويندر -ممثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدى الأمم المتحدة- الحادثة بأنها “مجزرة”، وقال إنها تمثل الهجوم الأكثر دموية على عمال جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أي مكان في العالم منذ عام 2017.

وبدوره، قال فولكر تورك -المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة- للمجلس إن تحقيقًا مستقلًا يجب أن يُجرى، مشيرًا إلى أن الحادث يثير “مخاوف إضافية بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب”.

“جريمة وحشية”

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن مقطع الفيديو الذي تم العثور عليه في هاتف أحد المسعفين الفلسطينيين يفضح الجريمة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني في القطاع.

وأضاف المكتب، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذا الفيديو ينسف تمامًا الرواية الإسرائيلية التي زعمت أن المركبات كانت تقترب بشكل مريب دون إشارات طوارئ، مؤكدًا أن هذه الجريمة تُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية وجرائم حرب مكتملة الأركان، إذ استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والإنسانية التي كانت تؤدي واجبها في إنقاذ الأرواح.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بإدانة هذه الجريمة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.

ودعا إلى توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية في قطاع غزة، وإرسال لجان تقصي حقائق إلى المواقع المستهدفة للتحقيق في المقابر الجماعية التي أخفاها الاحتلال.