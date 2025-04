يوم الطفل الفلسطيني.. حماس تطالب بإدراج الاحتلال في “قائمة العار” ومحاكمة قادته

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن نحو 19 ألف طفل فلسطيني، استشهدوا، واعتُقل أكثر من 1100، وفقد نحو 39 ألف طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم.

وأكدت في بيان اليوم بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن “جرائم الاحتلال ضدّ أطفال فلسطين من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، تُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم”.

وقال البيان “يحلّ يوم الطفل الفلسطيني، هذا العام في ظلّ حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ أطفال فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة”.

وأضاف “يواصل الاحتلال الفاشي استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة، من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم”.

ودعت (حماس) إلى محاكمة “قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه”، وقالت إن الإفلات من العقاب يشجّع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية”.

وطالبت (حماس)، الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال، ودعت المنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال، والعمل الجاد على حماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم.

وأكدت (حماس) “أن أطفال فلسطين، رغم الجراح، سيظلون أوفياء لذاكرتهم وهويتهم، رافضين مقولة بن غوريون: الكبار يموتون والصغار ينسون”، وقالت إن ذاكرة أطفال فلسطين، رغم الألم، “ستبقى حيّة لا تنسى، وعزيمتهم راسخة لا تُكسر”.

Harrowing.

At least 100 children are reported killed or injured every day in #Gaza, since the strikes resumed (on 18 March) according to @UNICEF

Young lives cut short in a war not of children’s making.

Since the war began 1.5 years ago, 15,000 children were reportedly…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 4, 2025