أثناء تنفيذها مهام استخبارية.. قوات الشهيد عمر القاسم تسيطر على مسيرة إسرائيلية من نوع “مافيك 3”

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، اليوم الأحد، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية أثناء تنفيذها مهام استخبارية في حي الجنيبة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال فصيل المقاومة الفلسطيني في بيان عبر منصة تليغرام: “تمكن مقاتلونا من الاستيلاء على طائرة مُسيّرة صهيونية من نوع (Mavic 3 Classic) مطورة أثناء تنفيذها مهام استخبارية في حي الجنيبة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول محافظة رفح إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة، عازلًا إياها تمامًا عن باقي محافظات قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمكتب نشره عبر حسابه على منصة تليغرام، قال فيه إن “جيش الاحتلال اعتبر رفح منطقة حمراء كاملة ومضى في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، متسببًا في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، مما يجعل المدينة غير صالحة للحياة”.

ووجه المكتب نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية كافة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وطالب بالعمل الفوري للضغط على جيش الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي إلى ما بقي من أطلال منازلهم.

كما طالب بتوفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين الذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة، والبدء الفوري في جهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ويشهد قطاع غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.