الحوثيون ردا على فيديو ترامب: الغارة الأمريكية استهدفت فعالية لمواطنين في عيد الفطر (شاهد)

نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين عن مصدر خاص -لم تذكر هويته- نفيه مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف القوات الأمريكية لاجتماع سري لقيادات عسكرية حوثية كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية، ونشر ترامب فيديو لتوثيق الهجوم.

وأوضح المصدر للوكالة، مساء السبت، أن “مقطع الفيديو الذي نشره المجرم ترامب زاعمًا أنه تجمُّع لقيادات عسكرية لم يكن سوى فعالية لزيارة اجتماعية عادية في محافظة الحديدة للاحتفال بعيد الفطر”.

وأضاف المصدر “هذه الفعالية تقام مثلها في مختلف المحافظات بكل الأعياد والمناسبات، وهذا معروف لدى كل أبناء الشعب اليمني”.

وأكد المصدر أنه “لا توجد أي علاقة لمن كانوا متواجدين في ذلك التجمع بتنفيذ عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تنفذ قرار حظر الملاحة على السفن المرتبطة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي”.

ونشر ترامب، على حسابه بمنصة “تروث سوشيال”، مقطع فيديو ادعى فيه أنه لحظة استهداف الطيران الأمريكي تجمعًا لمقاتلين حوثيين في اليمن، دون تحديد موقع الهجوم وزمانه.

وشدَّد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين أن “هذه الجريمة الأمريكية البشعة التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى تعبّر عن حجم الإفلاس والفشل الأمريكي في عدوانه على اليمن”.

كما أكد أن “هذه الجريمة البشعة لن تسقط بالتقادم”، وأن “القوات المسلحة اليمنية التي انتصرت لأبناء غزة لن تترك دماء أبناء الشعب اليمني تذهب هدرًا”.

ويبيّن مقطع الفيديو الذي نشره ترامب صورًا بالأبيض والأسود التُقطت من الجو لعشرات الأشخاص متجمعين على شكل شبه دائري قبل قصفهم.

وأظهرت المشاهد تصاعد دخان أسود كثيف من المنطقة، ثم لقطات للموقع الذي تعرَّض للقصف ولم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب ترامب معلقًا على مقطع الفيديو “هؤلاء الحوثيون تجمَّعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم”. وأضاف “عفوًا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء. لن يُغرقوا سفننا مرة أخرى”.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!

They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025