الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إمداد أمريكية بصاروخ باليستي (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قواتها البحرية سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات “ترومان” بصاروخ باليستي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن قوات الجماعة اشتبكت مع القطع الحربية “المعادية” شمالي البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات ترومان.

وأكد المتحدث، في بيان متلفز، استمرار الجماعة في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وقال سريع في بيانه “تواصل القوات المسلحة اليمنية للأسبوع الرابع التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن وذلك باستهداف قطعه البحرية في البحر الأحمر”.

وأضاف “اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع البحرية شمالي البحر الأحمر ومنها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية استمرت لساعات وأدت إلى “إعاقة شن هجمات عدوانية على اليمن خلال فترة الاستهداف”.

وقال سريع إن “القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية اشتباك مع القطع الحربية المعادية شمالي البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، واستهداف سفينة إمداد أمريكية تابعة لحاملة الطائرات "ترومان". pic.twitter.com/YaBCynfsnS — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 5, 2025

غارات أمريكية

من جانبها ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي عبر قناتها على تلغرام أن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون، مساء أمس السبت، إثر غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجرا ومنزلا.

كما شن الطيران الأمريكي، أمس السبت، غارتين على منطقة كهلان في صعدة، وفق وكالة أنباء سبأ.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل نحو 70 مدنيا وإصابة نحو 150 آخرين.

وتستمر الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بالقضاء على الحوثيين تماما.