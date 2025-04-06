الخرطوم تعترض على تنظيم لندن مؤتمرا بشأن السودان دون دعوة الحكومة

اعترض السودان على تنظيم بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه دعوة إلى الحكومة السودانية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن الوزير علي يوسف أبلغ نظيره البريطاني ديفيد لامي، في رسالة خطية، اعتراض الخرطوم على عقد لندن “مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية، مع دعوة دول أخرى تعد عمليا طرفا في الحرب على السودان وشعبه ودولته”.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، أن الوزير علي يوسف انتقد في رسالته، التي تسلمها الجانب البريطاني الأسبوع الماضي، “نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، وميليشيا إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين”.

وذكر البيان أن الرسالة دعت “الحكومة البريطانية لمراجعة سياستها نحو السودان والانخراط البناء مع حكومته، استنادا على الروابط التاريخية بين البلدين”.

السودان يعترض على عقد بريطانيا مؤتمرا بشأنه دون توجيه الدعوة للحكومة https://t.co/HIwbwB9t7r#سونا #السودان pic.twitter.com/AKl9sadpd0 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 6, 2025

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أنه هو وبريطانيا ودول أخرى يعتزمون تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة السودان في لندن منتصف إبريل/نيسان الجاري.

وحقق الجيش السوداني انتصارات متتالية في الأسابيع الأخيرة، وتمكن من السيطرة على معظم أحياء ومناطق الخرطوم والخرطوم بحري، كما سيطر على مناطق واسعة في ولايات أخرى.