الولايات المتحدة تتخذ إجراء غير مسبوق ضد جميع مواطني دولة إفريقية

ألغت الولايات المتحدة كل التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، وهو قرار غير مسبوق ضد رعايا دولة أجنبية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أعلن القرار، الدولة الإفريقية بعدم استعادة مواطنيها المرحَّلين من الولايات المتحدة.

واتخذت إدارة ترامب إجراءات صارمة لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك إعادة الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أن وجودهم في الولايات المتحدة غير قانوني.

وحذرت الإدارة الأمريكية الدول التي ترفض عودة مواطنيها سريعًا من عواقب وخيمة، تشمل فرض عقوبات تتعلق بالتأشيرات أو فرض رسوم جمركية.

وقال روبيو في بيان إن دولة جنوب السودان لم تحترم مبدأ وجوب قبول كل دولة عودة مواطنيها في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لترحيلهم.

وهذا أول إجراء من نوعه يُتخذ ضد جميع مواطني دولة في العالم، منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، واعتماده إجراءات جذرية في إطار سياسة لمكافحة الهجرة.

وأضاف روبيو “تتخذ وزارة الخارجية الأمريكية، بدءًا من الآن، إجراءات لإلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان، ومنع إصدار المزيد منها لمنع دخولهم الولايات المتحدة”.

وتابع “سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل”.

I am taking actions to revoke all visas held by South Sudanese passport holders and to restrict any further issuance to prevent entry into the United States, effective immediately, due to the failure of South Sudan's transitional government to accept the return of its repatriated…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 5, 2025