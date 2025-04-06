بعد سبّه 3 مسلمات.. اعتذار علني داخل مسجد من زوج سابق لنائبة أمريكية (فيديو)

اعتذر بيري غرين، الزوج السابق للنائبة في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور، عن سب وتوجيه عبارات عنصرية لثلاث مسلمات.

وجاء اعتذار غرين خلال مؤتمر صحفي في “مسجد جعفر”، الجمعة، بمدينة جونز كرييكس بولاية جورجيا.

وقدَّم غرين اعتذاره للمسلمات الثلاث، قائلا إنه لا ينبغي معاملة أي شخص مثلما فعل هو معهن.

وأضاف أن ما فعله ليس هو الطريقة الصحيحة لمعاملة أي شخص مختلف، معربا عن أمله في أن يصفحن عنه.

وأظهر مقطع مصوَّر جرى تداوله، قبل أيام، غرين وهو داخل سيارته في مرآب للسيارات بمجمع تجاري بمدينة ألفاريتا في ولاية جورجيا، وهو يوجه سبابا وألفاظا نابية وعنصرية لثلاث مسلمات خلال عيد الفطر المبارك.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إن غرين تواصل مع محامي المسلمات الثلاث بعد الواقعة بأيام وعرَّفه بنفسه، معربا عن ندمه عما حدث، وطلب لقاء الضحايا والاعتذار لهن.

وأضاف “كير” أن غرين التقى الضحايا الثلاث على انفراد لنصف ساعة في مسجد جعفر قبل خطبة وصلاة الجمعة في المسجد، قبيل الاعتذار العلني في المؤتمر الصحفي.