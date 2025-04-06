ديفيد لامي يدين احتجاز نائبتين في البرلمان البريطاني ومنعهما من دخول إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان، أمس السبت، إن إسرائيل احتجزت نائبتين بالبرلمان البريطاني كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني، ومنعتهما من الدخول.

وقال في بيان صادر عن وزارته “من غير المقبول وغير المُجدي ومن المثير للقلق الشديد إيقاف عضوين من البرلمان البريطاني، ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، ومنع السلطات الإسرائيلية دخولهما”.

وأكد لامي “لقد أوضحت لنظرائي (الوزراء) في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة برلمانيين بريطانيين”، مضيفا “نحن نتواصل معهما ونقدم لهما الدعم”.

وشدَّد على أن “حكومة المملكة المتحدة تبقى مركزة على استئناف وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء، وكذلك على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء النزاع في قطاع غزة”.

قلق من توسيع العدوان

ونقلت صحيفة الغارديان عن بيان لوزارة الهجرة الإسرائيلية أن النائبتين هما يوان يانغ وابتسام محمد، ورُفض دخولهما في مطار بن غوريون القريب من تل أبيب للاشتباه برغبتهما في “توثيق أنشطة قوات الأمن (الإسرائيلية) ونشر كراهية ضد إسرائيل”، بحسب زعم البيان.

وكان مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر قد أدان، الأربعاء الماضي، توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه “قلق جدًّا” إزاء استئناف الأعمال العدائية.

وقال فالكونر أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني “سياسات الحكومة البريطانية والحكومة الإسرائيلية تختلف، وهذه الاختلافات ستستمر حتى نعود إلى مسار حل الدولتين”.