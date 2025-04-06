زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو دمرت البلاد وتخلت عن الشعب وعليها الاستقالة فورًا

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دمرت البلاد وتخلت عن الشعب وعليها الاستقالة فورًا، على حد قوله.

وفي تدوينة له، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة (إكس)، أشار لابيد إلى أن “نتنياهو يهتم فقط بتدمير المؤسسة الأمنية بدلًا من الاهتمام بـ59 مختطفًا في غزة“، فضلًا عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها إسرائيل.

בזמן ש-59 חטופים בשבי, המשבר הכלכלי מחריף והנטל על משרתי המילואים הופך להיות בלתי אפשרי – נתניהו מתעסק רק בהרס מערכת הביטחון. נתניהו בפאניקה מקטאר-גייט, הוא שוב עושה הכל כדי לברוח מאחריותו. זה לא יעזור לו. הממשלה הזו הרסה את המדינה והפקירה את העם. שיתפטרו. עכשיו. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) April 6, 2025

وتابع لابيد أن “كل يوم تقضيه الحكومة الإسرائيلية في السلطة قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح”.

والجمعة الماضي، رجح لابيد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام المقبل، في ظل تقديراته بإخفاق حكومة نتنياهو في تمرير ميزانية 2026.

وجرت آخر انتخابات في الكنيست (البرلمان) نهاية 2022، وتشكلت على إثرها الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو التي تبقى بموجب القانون لمدة 4 سنوات ما لم يتم حل الكنيست أو حجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال لابيد في حديث لصحيفة معاريف الإسرائيلية “أعتقد أن حكومة نتنياهو ستسقط من تلقاء نفسها”.

وأضاف مستهجنًا استمرارها حتى اليوم “لا توجد دولة أخرى في العالم لم تكن الحكومة لتستقيل فيها بعد كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن إسرائيل بحاجة للوحدة والتماسك في حالة الحرب على غزة.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، خاصة القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.