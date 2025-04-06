عشرات الشهداء والجرحى في غزة منذ فجر السبت بسبب قصف الاحتلال (فيديو)

قالت مصادر طبية في قطاع غزة للجزيرة مباشر إن أكثر من 30 شخصا على الأقل استشهدوا في القطاع جراء غارات وقصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر السبت.

وفيما يلي إحصاء للشهداء حسب كل منطقة:

مدينة غزة

استشهاد ليان نائل جندية إثر قصف في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة .

. شهيد وإصابة خطيرة بعد قصف الاحتلال عددا من المواطنين في شارع المنطار بحي الشجاعية شرقي المدينة.

شرقي المدينة. 3 شهداء من عائلة الحاج سالم، هم توأم وامرأة جراء قصف مدفعي بشارع وداي العرايس في حي الشجاعية شرقي المدينة.

6 شهداء ومصابون في غارة استهدفت مواطنين في شارع النعايمة ببيت حانون شمال قطاع غزة.

شهيد ومصابون في غارة على شارع الطواحين بحي الشجاعية شرق المدينة.

وسط القطاع

شهيدان، سلمان عابد ونجله محمود، جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

استشهاد مريم صالح أبو هويشل في منطقة المغراقة وقد سلم جيش الاحتلال جثمانها إلى الصليب الأحمر الدولي.

استشهاد محمود إبراهيم الهور من مخيم النصيرات متأثر بجراحه التي اصيب بها قبل أسبوع في مخيم البريج.

جنوب القطاع

3 شهداء وجرحى جراء قصف استهدف خيمة نازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس.

6 شهداء جراء قصف مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس .

. استشهاد علي زياد الهندي وإصابة زوجته وطفله جراء قصف الاحتلال شقة سكنية وسط مدينة خان يونس.

3 شهداء جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على تكية في مخيم خان يونس.

استشهاد طفلة جراء القصف الإسرائيلي على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس.

استشهاد المواطن جبر شعت في قصف استهدف منزله في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح .

. استشهاد محمد مصطفى زكري واصابة طفلة إثر استهداف من مسيرة في منطقة المواصي غربي خان يونس.

استشهاد مهند عبد العزيز النجار وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

‏استشهاد بهاء الدين رائد محارب متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف على بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ظهر السبت، أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس/آذار الجاري بلغت 1309 شهيدا و3184 مصابا.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50669 شهيداو أكثر من 115 مصابا.