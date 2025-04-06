قتيل ومصابون في غارات أمريكية استهدفت محافظة صعدة اليمنية (فيديو)

أفادت قناة المسيرة اليمنية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين، مساء السبت، إثر غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجرا ومنزلا.

وذكرت القناة التابعة لجماعة الحوثي عبر قناتها في تلغرام نقلا عن مراسلها “عدوان أمريكي يستهدف بـ4 غارات منطقة حفصين غرب مدينة صعدة”.

وأضافت أن الغارات استهدفت متجرا يبيع معدات وألواح الطاقة الشمسية ومنزلا بجواره.

وأشارت القناة إلى أن “فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد حرائق وانتشال ضحايا جراء هذه الغارات، قبل أن تعلن لاحقا عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين”، وفق حصيلة أولية.

في سياق آخر، أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن قوات الجماعة “تواصل التصدي للعدوان الأمريكي” باستهداف قطعه الحربية شمالي البحر الأحمر.

وفي بيان متلفز، فجر الأحد، قال سريع “قواتنا الصاروخية وسلاح المسيرات اشتبكت مع عدد من القطع الحربية الأمريكية ومنها حاملة الطائرات ترومان”.

وأضاف “قواتنا البحرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي”.

وفي وقت سابق السبت، شن الطيران الأمريكي غارتين إضافيتين على منطقة كهلان بمدينة صعدة، وفق وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين.

وتستمر الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي الحرب في غزة.