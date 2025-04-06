كتائب القسام تنشر صورة موجهة لعائلات الأسرى الإسرائيليين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت، صورة موجهة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية.

وتظهر في الصورة، التي نُشرت عبر قناة القسام على تلغرام، أيدٍ ممدودة تخرج من ألسنة اللهب، ترتدي أساور مرقمة، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة، وسط خلفية من النار والدخان، في مشهد يعكس الخطر المحدق بهم في ظل الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وكُتب على الصورة باللغتين العربية والعبرية “نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) يقرّب أهالي الأسرى من النقطة التي يخافون منها”.

ويخشى أهالي الأسرى الإسرائيليين من أن يؤدي الضغط العسكري الذي تمارسه حكومة نتنياهو على غزة في ظل الإبادة إلى تعريض حياة أبنائهم للخطر أو الموت داخل أماكن احتجازهم، في وقت تزداد دعواتهم لإبرام صفقة للإفراج عنهم.

وفي وقت سابق السبت، بثت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر فيه أسيران محتجزان في قطاع غزة، يناشدان خلاله الإسرائيليين الضغط على الحكومة ورئيسها نتنياهو، من أجل العمل على إطلاق سراحهما.