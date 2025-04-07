استهداف مطار دنقلا شمالي السودان والسلطات تتهم الدعم السريع باستهدافه بمسيَّرة (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستهداف مطار دنقلا شمالي السودان بمسيَّرة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من مستودع الوقود في المطار.

وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان من المطار، الذي يقع إلى الغرب من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، كما أظهرت تضرُّر عدد من صهاريج الوقود واحتراقها.

وذكرت المصادر أن فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة الاستهداف.

واتهمت حكومة الولاية الشمالية قوات الدعم السريع باستهداف المطار بمسيَّرة، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وقال والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، خلال زيارته مطار دنقلا، إن ما وصفها بالميليشيا -في إشارة إلى قوات الدعم السريع- تستهدف المنشآت المدنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ويوم السبت الماضي، قالت الفرقة 19 مشاة في الجيش السوداني إنها تمكنت من إسقاط عدد من المسيَّرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم السريع مستهدفة مقر قيادة الفرقة وسد مروي شمالي السودان.

وأعلنت شركة كهرباء السودان استهداف محطة كهرباء مدينة مروي بالولاية الشمالية، موضحة أن الاستهداف أدى إلى تضرر المحول المغذي للولاية مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.