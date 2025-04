الأونروا: مراكز غزة الصحية تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الأونروا، اليوم الاثنين، على حسابها عبر منصة إكس بمناسبة أسبوع الصحة العالمي، الممتد بين 7 و13 إبريل/نيسان من كل عام.

وقال لازاريني إن العاملين بقطاع الصحة في غزة يُقتلون أو يصابون جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة. وأضاف “المراكز الصحية بقطاع غزة تتعرض لهجمات إسرائيلية متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية تنفد”.

وتابع “الأطباء في غزة يروون قصصًا لا تنتهي عن مرضى كان بإمكانهم إنقاذهم لو توفرت الإمدادات الطبية”. كما شدَّد لازاريني على ضرورة حماية العاملين في المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأردف “في حين يجب أن نحتفل في يوم الصحة العالمي بالصحة والشفاء، نحزن على فقدان كليهما في قطاع غزة”.

it’s #WorldHealthDay, a day where we should all be celebrating health + healing.

In #Gaza, we’re mourning the loss of both instead.

– Health workers are killed or injured.

– Health centres are constantly under attack.

– Basic medical & health supplies are running out.

-…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) April 7, 2025