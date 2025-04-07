الإضراب يعم محافظات الضفة المحتلة بالتزامن مع حراك عالمي لنصرة غزة (شاهد)

عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصَر، والمطالبة بوقف المجازر وقصف منازل المواطنين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.

بالتزامن مع حراك عالمي

ودعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بالمحافظات الشمالية إلى الإضراب، بالتزامن مع حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب شامل حول العالم، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

مظاهر الإضراب

وشلّ الإضراب كافة مناحي الحياة بالضفة، وأُغلقت الجامعات والمدارس، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمؤسسات الحكومية والأهلية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال.

وشمل الإضراب المواصلات العامة في المحافظات الشمالية وخلت الشوارع من المركبات والمارة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في وجه حرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.