الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين في خان يونس ولقطات توثق اللحظات الأولى (شاهد)

أكد مراسل الجزيرة مباشر، فجر اليوم الاثنين، استشهاد شخصين أحدهما الصحفي حلمي الفقعاوي وإصابة عدد آخر من الإعلاميين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة لهم بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصَر.

كما أفاد مراسل الجزيرة، بإصابة مصور القناة محمود عوض خلال القصف، وأظهرت مقاطع مصوّرة اللحظات الأولى لاستهداف خيمة الصحفيين.

210 صحفي شهيد منذ بدء الحرب

وباستشهاد الفقعاوي الذي يعمل في وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب “الإبادة الجماعية” على قطاع غزة إلى 210، بحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي.

وأفاد بيان حكومة غزة باستشهاد الشاب يوسف الخزندار في نفس القصف، وإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه، وهم: حسن اصليح، أحمد منصور، أحمد الأغا، محمد فايق، عبد الله العطار، إيهاب البرديني، محمود عوض، ماجد قديح وعلي اصليح.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، “بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

شهادة صحفي

كما أظهرت لقطات خاصة آثار قصف الاحتلال خيمة الصحفيين، ووثّقت شهادة الصحفي عبد الرؤوف شعت.

وقال إن مشهد الاستهداف كان قاسيًا وحزينًا جدا، وتابع “أول ما سمعت الانفجارات توجهت إلى هناك فإذا بالزميل أحمد منصور النار تشتعل فيه، توجهّت نحوه بشكل لا إرداي وحاولت أطلّعه رغم الخطر والنيران التي تغطي المكان، وهو الآن في العناية المركزة وحالته خطرة”.

وأكد أن الاستهداف هو محاولة أخرى من الاحتلال لوقف رسالة الصحفيين ومهمة نقل حقيقة حرب الإبادة المستمرة منذ شهور طويلة في غزة، مردفًا “نحن اخترنا هذا الطريق عونا لأهلنا في قطاع غزة لننقل معاناة شعبنا لمظلوم”.

6 شهداء أطفال

وأفاد مراسلنا في وقت سابق، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف منزل في شارع الميكانيكية وسط مدينة خان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهداء الستة “جلّهم من الأطفال”.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد اثنان وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال لمنطقة البصمة في دير البلح وسط القطاع. كما أفادت مصادر للجزيرة مباشر بتواصل القصف المدفعي على دير البلح، وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

والليلة الماضية، استشهد وأُصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، جراء غارات وقصف مدفعي مكثّف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدن رفح وغزة وخان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أُجبر الأهالي على مغادرة مناطق في دير البلح، بعد تلقيهم تهديدات عسكرية باستهدافها.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل كثيف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، ونسفت عددًا من المباني بالمتفجرات، واستهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، مما أسفر عن إصابات عدّة.

وكان 11 مواطنا بينهم 9 أطفال قد استُشهدوا، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، في وقت سابق من مساء الأحد، جراء غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أنذرت سلطات الاحتلال مئات المواطنين في أحياء الصحابة والسماح والعودة والزوايدة والصلاح بمدينة دير البلح، بضرورة إخلائها الفوري والتوجّه جنوبًا نحو مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي، تمهيدًا لقصفها.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.