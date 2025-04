الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في شمال غزة ونقص حاد في الإمدادات الطبية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها استطاعت الوصول إلى شمال غزة رغم الظروف الميدانية الشديدة الخطورة والانكماش السريع في القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضافت في بيان أنها أرسلت فريقًا طبيًّا دوليًّا متخصصًا في جراحة العظام إلى مستشفى الأهلي، لمواجهة الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات.

وأوضح البيان “المستشفى يواجه ضغطًا هائلًا، إذ استقبل بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة في مدينة غزة أكثر من 180 مصابًا و52 قتيلًا في ليلة واحدة فقط، مما أدى إلى تشغيل قسم الطوارئ بثمانية أضعاف طاقته”.

وأضاف البيان “المستشفى يعجز عن تلبية الطلب الجراحي المتزايد، مع وجود 3 غرف عمليات فقط”.

وأشار البيان إلى “استهلاك 50 وحدة دم من أصل 160 خلال يوم واحد، مما أدى إلى تراجع خطير في المخزون”.

ولفت البيان إلى “تعطل جهاز التصوير المقطعي المحوسب (CT) في المستشفى بسبب الاستخدام المفرط المستمر تحت وطأة العبء الثقيل للمرضى”، موضحا أنه الجهاز الوحيد في شمال غزة.

