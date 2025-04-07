الصين: أمريكا وجهت ضربة قاسية للاستقرار والنظام المالي العالمي (فيديو)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن التهديدات والضغوط ليست الطريقة السليمة للتعامل مع بلاده. ووصف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها تنمّر.

وأضاف المتحدث لين جيان في مؤتمر صحفي دوري أن الرسوم الجمركية “نموذج للتحرك الأحادي الجانب وسياسات الحماية والتنمّر الاقتصادي، والولايات المتحدة وجهت ضربة قاسية للاستقرار والنظام المالي العالمي”.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فُرضت لا تخدم إلا مصلحة واشنطن على حساب مصالح الدول الأخرى. وقال “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقوض مصالح دول العالم من أجل حماية مصالحها”.

وفرض ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الصينية في إطار رسوم باهظة فرضها أيضا على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة؛ مما رفع إجمالي الرسوم الجمركية على الصين هذا العام إلى 54%. وردت الصين بسلسلة من الإجراءات المضادة.

انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية

وقال متحدث الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة استخدمت ذرائع غير مبررة لفرض الرسوم الجمركية على الصين ودول أخرى في انتهاك صارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف “إساءة استغلال الولايات المتحدة للرسوم الجمركية يصل إلى حد حرمان الدول، وبالأخص دول جنوب العالم، من حقها في التنمية”، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كل بلد ومعاناة الدول الأقل تقدما من أثر سلبي أكبر.

وأضاف أن على جميع الدول دعم التشاور و”التعددية الحقيقية”. كما حث لين الدول على التشارك في معارضة كل أشكال الأحادية وسياسات الحماية الاقتصادية وفي حماية النظام الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وفقا لقيم الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.