“بالبلدي”.. سليم العوا يرد على صحيفة كتبت “مصر لن تحاسب على مشاريب حماس” (شاهد)

رد المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، عبر شاشة الجزيرة مباشر، على خطاب صحيفة خاصة مصرية كتبت “مصر لن تحاسب على مشاريب حماس“، في إشارة إلى طوفان 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة.

“مَن طلب من أي بلد في الدنيا أن تحاسب على المشاريب؟”

وفي لقاء على مع برنامج (المسائية) رد المفكر المصري قائلًا “اللي بيقول نحاسب على المشاريب فهذا رجل يجلس على مقهى بلدي في شارع من شوارع القاهرة”، وتساءل مستنكرًا “مَن طلب من أي بلد في الدنيا أن تحاسب على المشاريب؟ لم يطلب أحد من مصر أو من غيرها أن تدفع المشاريب”.

“خطاب متجاوز لحدود اللياقة الواجبة”

وتابع العوّا “هذا الخطاب متجاوز لحدود اللياقة الواجبة وليس الجائزة، فقد تجاوز حدود اللياقة الواجبة في التحدث عمّا نحن فيه من صراع مع العدو الصهيوني بدأ من ثلاثينيات القرن الماضي ولا يزال مستمرًا إلى اليوم، خطاب لا يليق بمن لديه شعور بالأمة وبكرامة الأمة وبحقّها في أن تستمتع بحياة مستقرة خالية من العدوان ومن المنغّصات ومن الاستيلاء على الأراضي والحقوق”.

وأضاف “أريد أن أقول بالبلدي المصري أيضا: هذا عيب كبير جدًا في حق من يقوله، لأنه لا يدرك لا حقيقة اللحظة ولا حقيقة الماضي ولا حقيقة المستقبل”.

“الرغبة في المقاومة مستعرة ومستمرة”

وأكد العوّا أن الرغبة في المقاومة “مستعرة ومستمرة في قلوب ملايين الشباب، ليس في فلسطين فقط وإنما في كل العالم العربي والإسلامي”.

وكرر “من طلب من أي بلد في الدنيا أن تحاسب على المشاريب؟ هل طلب أهلنا في غزة؟ هل طلبت المقاومة الفلسطينية؟ هل طلبت المقاومة اللبنانية من أحد أن يحاسب على المشاريب أو أن يتحمل المسؤولية؟ المقاومة تتحمل مسؤولية ما تفعل وهي تتحملها بمنتهى الشجاعة والرجولة”.

“مناشدة واجبة عليها ونصرتها واجبة علينا”

واستدرك “لكن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية تناشد الشعوب العربية والإسلامية أن تتحرك لنصرتها، وهذه مناشدة واجبة عليها ونصرتها واجبة علينا”.

والأحد، كتبت صحيفة (الدستور) الخاصة خطابًا عنونته بـ”مصر مش هتحاسب على مشاريب حماس، مصر لم تبدأ هذه الحرب، الذي أشعل النار ووقف فوق الحطام يقول (انتصرنا) هو وحده المسؤول عن إطفائها”.