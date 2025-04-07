بصواريخ مجنحة ومسيَّرات.. الحوثيون يعلنون استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، تنفيذ عملية طالت هدفًا عسكريًّا إسرائيليًّا في تل أبيب باستخدام طائرة مسيَّرة، واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيَّرات.

وفي بيان متلفز، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن “سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيَّرة نوع يافا”، من دون مزيد من التفاصيل.

وأشار سريع إلى أن “عملية أخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيَّرة”.

6 غارات أمريكية استهدفت منطقتين في صعدة وحجة

وفي وقت سابق اليوم، ​​​​​​​أعلنت جماعة الحوثي أن المقاتلات الأمريكية شنت 6 غارات، استهدفت محافظتي صعدة وحجة شمال غربي اليمن.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تمامًا.

​​​​​​​لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًّا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.