بعد قصف القسام لأسدود.. الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء دير البلح ويستهدف مناطق بالقطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف ما ادعى أنها “المنصة التي أُطلقت منها صواريخ” باتجاه مستوطنات غلاف غزة من داخل القطاع.

في هذا السياق، أنذر جيش الاحتلال، مساء الأحد، فلسطينيين في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، بإخلاء منازلهم قسرا، استعدادا لهجوم عسكري جديد.

وفي بيان له عبر منصة إكس، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنذارا وصفه بـ”المسبق والأخير” إلى سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، طالبهم فيه بإخلاء عدد من الأحياء فورًا”.

وشمل التحذير أحياء “الصحابة، السماح، العودة، الزوايدة، والصلاح” داعيًا السكان إلى التوجه جنوبًا نحو مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي.

وقال أدرعي “سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها”، محملًا حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ”نزوح ومعاناة المدنيين”.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة دير البلح في الأحياء: الصحابة، السماح, العودة، الزوايدة والصلاح

🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴

⭕️سنهاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم إطلاق قذائف صاروخية منها.

⭕️تتحمل المنظمات الارهابية وفي مقدمتها حماس المسؤولية الكاملة عن… pic.twitter.com/7WJfUH8vDT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 6, 2025

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها “قصفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة”.

وأصيب 27 إسرائيليا على الأقل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة، في أسدود وعسقلان، وفق مراسل الجزيرة مباشر.

وعقب إعلان القسام، أفاد جيش الاحتلال برصد “إطلاق نحو 10 صواريخ من قطاع غزة ليلا باتجاه أراض إسرائيلية”، مشيرا إلى أنه تم اعتراض معظمها.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال أنه في “متابعة للإنذارات في تمام الساعة 21:01-21:02 بالتوقيت المحلي فقد تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة” مدعيا اعتراض معظمها.

وعقب القصف، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بدوي صافرات الإنذار في عدة مناطق محاذية لقطاع غزة.

وذكرت قناة الـ12 أن “صافرات الإنذار دوت أيضا في مدينتي أسدود وعسقلان، إضافة إلى منطقة شفيلا جنوب تل أبيب”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق جنوبي البلاد.

بدورها، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن أحد الصواريخ التي أطلقت من غزة سقط بشكل مباشر في عسقلان.