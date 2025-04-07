ترامب: الرسوم الجمركية دواء ولست قلقا بشأن خسائر الأسواق

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومات الأجنبية اليوم الاثنين بأنه سيتعين عليها دفع “مبالغ طائلة” لرفع الرسوم الجمركية التي فرضها، واصفا الرسوم بأنها “دواء”.

وقال في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية لدى عودته من عطلة قضاها في فلوريدا “لا أريد أن ينخفض ​​أي شيء. لكن في بعض الأحيان، يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما”.

وأضاف ترامب أنه تحدث إلى زعماء من أوروبا وآسيا خلال عطلته، قائلا “إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات. يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك حديث ما لم يدفعوا لنا مبالغ طائلة سنويا”.

وأضاف ترامب “الرسوم الجمركية تدر حاليا عشرات المليارات من الدولارات على بلادنا وسيدرك الناس يوما ما أنها أمر رائع للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال “لدينا عجز مالي هائل مع الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى والسبيل الوحيد لحل هذه المشكلة هو الرسوم الجمركية وما لم يعالج العجز التجاري مع الصين فلن نبرم اتفاقا”.

وأشار ترامب إلى أنه لا يستطيع التكهن بما سيحدث في الأسواق، وأنه لم يستهدف حدوث عمليات بيع في أسواق الأسهم.

لست قلقا

وسيطر الهلع اليوم الاثنين على الأسواق المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط تمسك ترامب بالرسوم التي فرضها على باقي الدول، ما ينذر بيوم أسود جديد في بورصات العالم.

وفي تصريحاته للصحفيين قال ترامب إنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها.

وأربك إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي اقتصادات العالم، مما دفع الصين إلى فرض رسوم مضادة وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستظل قائمة، أم أنها جزء من نظام جديد دائم، أو إنها تكتيك تفاوضي لكسب تنازلات من دول أخرى.

وسعى كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين إلى تصوير الرسوم الجمركية على أنها إعادة تموضع ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ إعلان الأربعاء الماضي. من جهته قال وزير التجارة هوارد لوتنيك في حديث لقناة (سي.بي.إس) إن الرسوم الجمركية ستبقى سارية “لأيام وأسابيع”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيسعى للحصول على إعفاء من رسوم جمركية بنسبة 17%على سلع بلاده خلال اجتماع مقرر مع ترامب اليوم الاثنين.

وفي إيطاليا، تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحماية الشركات التي تضررت من رسوم جمركية مقررة بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.