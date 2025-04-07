تقارير: طائرة نتنياهو سلكت مسارا أطول إلى واشنطن خشية اعتقاله

قالت صحيفة هآرتس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى السفر إلى الولايات المتحدة عبر طريق يتجاوز جميع الدول التي قد تنفّذ مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه في لاهاي.

وكان مسار رحلة نتنياهو من بودابست إلى واشنطن أطول بحوالي 400 كيلومتر من الطريق الأمثل، لتجنّب وضعية قد يضطر فيها إلى التوقف في بعض البلدان في حالة هبوط اضطراري. وعند وصوله، تظاهر العشرات من أهالي المدينة، بينهم أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى غزة، مطالبين بعودة أبنائهم.

وانطلق نتنياهو إلى واشنطن مباشرة من بودابست، لحضور اجتماع تم ترتيبه على عجل في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقدّرت إسرائيل أن من المتوقع أن تقوم أيرلندا وأيسلندا وهولندا بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولذلك تجنّبتها طائرته “جناح صهيون” وحلقت فوق كرواتيا وإيطاليا وفرنسا.

ومنذ بداية الحرب، كانت جميع رحلات نتنياهو المتجهة إلى الولايات المتحدة تمر فوق اليونان وإيطاليا وفرنسا، ومن هناك فوق المحيط الأطلسي، بحسب الصحيفة.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية من نتنياهو للولايات المتحدة منذ عودة ترامب إلى كرسي الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي. وقد ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في أوائل فبراير/شباط الماضي أن الطائرة التي نقلت نتنياهو إلى واشنطن، والتي تدعى “جناح صهيون” سلكت مسارًا جويًّا استثنائيًّا يجنّب نتنياهو الاعتقال.

“طلب سرّي” لاعتقال نتنياهو

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت طلبًا سريًّا إلى المجر لاعتقال وتسليم نتنياهو بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة.

وبحسب القناة، تضمنت الوثيقة -الطويلة والمفصلة- طلبًا للاعتقال المؤقت لنتنياهو بموجب المادة 92 من ميثاق روما، وتضمّن الطلب تفاصيل شخصية عن رئيس حكومة الاحتلال “وجرائمه” في غزة، ودعوة إلى تنفيذ الاعتقال دون تأخير.

غير أن المجر رفضت الطلب وأعلنت انسحابها من الجنائية الدولية وعدم التزامها بميثاق روما. وجاء الإعلان عن الانسحاب بعد ساعات قليلة من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 5 أشهر من إصدار المحكمة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أمر اعتقال دولي لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بحق سكان غزة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.