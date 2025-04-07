حماس تعلّق على طرد سفير إسرائيلي من مؤتمر للاتحاد الإفريقي

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما وصفته بـ”الموقف الشجاع” للاتحاد الإفريقي، بعد طرده سفير إسرائيل في إثيوبيا من مؤتمر عُقد، اليوم الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن الإبادة الجماعية في رواندا.

وقالت الحركة في بيان إن هذه الخطوة “تنسجم مع قيم الاتحاد ومبادئه، ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ونضال شعبنا في مواجهة الاستعمار الصهيوني”.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن سفير إسرائيل لدى إثيوبيا أبراهام نغوس طُرد من مقر الاتحاد الإفريقي بعد رفض الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا.

وقالت حماس في بيانها إن “وقاحة الكيان الصهيوني المحتل بلغت حدًّا غير مسبوق، بإرساله سفيرًا ليمثله في مؤتمر يناقش الإبادة الجماعية، بينما يرتكب جيشه الهمجي إبادة جماعية بشعة وغير مسبوقة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعت حماس المنظمات الإقليمية والدولية كافة إلى “فرض مقاطعة شاملة على هذا الكيان المجرم، ومنعه من استغلال منصاتهم لتبييض صفحته السوداء الملطخة بالمجازر والانتهاكات المروعة، والعمل على ملاحقته قضائيًّا ومحاسبة قادته المجرمين الملطخة أياديهم بدماء الأطفال والمدنيين العُزل”.

من جانبها، علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على واقعة الطرد، قائلة “هذا السلوك غير المقبول يضر في المقام الأول بذكرى القتلى، ويشير إلى نقص أساسي في فهم تاريخ الشعب الرواندي والشعب اليهودي”.

وحسب إعلام إسرائيلي، فإن وزارة الخارجية “ستتخذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة أمام الجهات المعنية لتوضيح مدى الجدية التي ننظر بها إلى الحدث”.