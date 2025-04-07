رسوم ترامب تهوي بأسعار الذهب والنفط.. والدولار عند أدنى مستوى في 6 أشهر

أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاءت أكثر من المتوقع، موجة من الاضطرابات في الأسواق العالمية.

الذهب عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع مواصلة التراجع في ظل إقدام المستثمرين على عمليات بيع واسعة للمعدن النفيس لتغطية خسائر في تعاملات أخرى وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ0.1% إلى 3034.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش. وتراجع في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس/آذار.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت بأكثر من 3% يوم الجمعة.

ودفع انخفاض الذهب، الذي عادة ما يعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية، المتعاملين إلى التكهن بأن المستثمرين ربما يبيعون المعدن الأصفر لتحقيق أرباح وربما لتغطية خسائر.

وقال ييب جون رونج خبير الأسواق لدى آي جي “هناك الكثير من الارتباك والضبابية في الأسواق ولا يزال كثيرون يجدون صعوبة في رؤية أي حل سريع في الوقت الحالي”.

النفط يخسر 13%

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، جراء مخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ2.28 دولار -وهو ما يمثل 3.5%- إلى 63.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:49 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ2.20 دولار -وهو ما يمثل 3.6%- إلى 59.79 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط بـ7% يوم الجمعة متجهة نحو أدنى مستوى لها منذ ذروة جائحة فيروس كورونا، بعد قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 10 إبريل/نيسان الجاري.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر خام برنت بـ10.9%، في حين هبط خام غرب تكساس بـ10.6%.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية “الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو القلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي”.

وتوقع يوشيدا أن ينخفض ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا وربما إلى 50 دولارا إذا استمر انخفاض سوق الأسهم.

تراجع الدولار

باع المستثمرون اليوم الاثنين الدولار الأمريكي وتدفقوا إلى الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري، وذلك خشية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وتراجع الدولار بـ1.3% مقابل الين ليسجل 144.95 في تعاملات مبكرة متقلبة اليوم الاثنين، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في 6 أشهر، مواصلا انخفاضه الذي بلغ نحو 2% مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي.

وقفز الفرانك السويسري بأكثر من 1% إلى 0.85095 مقابل الدولار، بعد أن ارتفع أيضا بنسبة 2.3% مقابل الدولار الأسبوع الماضي.

وقال برنت دونيلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس لصناع السوق والتحليلات “كان الموضوع الرئيسي هو بيع الدولار مقابل الين الياباني لأنه مؤشر جيد على الركود الأمريكي، وهو أيضا مؤشر جيد على عوائد السندات الأمريكية، وقد انخفضت عوائد السندات الأمريكية”.

وينظر عادة إلى الدولار على أنه من أصول الملاذات الآمنة، إلا أن هذه المكانة آخذة في التآكل على ما يبدو مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والقلق بشأن تأثيرها في النمو الأمريكي.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار بأكثر من 0.4% إلى 102.48، بعد أن انخفض بنسبة 1% الأسبوع الماضي.

وقال رودريغو كاتريل كبير خبراء استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني “نظرا لكون الولايات المتحدة محور الحرب التجارية، فقد عانى الدولار من تدفقات خارجية”، حيث يسعى المستثمرون إلى “تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأمريكية”.