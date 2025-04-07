كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تسيطر على مسيَّرة للاحتلال وسط قطاع غزة (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، استيلاءها على مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

ونشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اليوم الاثنين، مقطعًا مصوَّرًا للمسيَّرة، وقالت إنها من طراز “إيفو ماكس 3”. وأوضحت أنها تمكنت من السيطرة على المسيَّرة الإسرائيلية “أثناء تنفيذها مهام استخبارية في سماء المحافظة الوسطى”.

وأمس الأحد، نشرت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مقطعًا مصوَّرًا لمسيَّرة تابعة للاحتلال تمكنت من السيطرة عليها “خلال تنفيذها مهام استخبارية في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

والأحد أيضًا، قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “مدينة ‘أسدود’ المحتلة برشقة صاروخية ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، كما أعلنت في بيان على تلغرام.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية بعد تفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب” زُرعت سابقًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.