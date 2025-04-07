محامون يقدمون تقريرا لشرطة لندن يتهم 10 بريطانيين خدموا بالجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب (فيديو)

قدم محامون تقريرا رسميا إلى شرطة لندن يتهم 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة.

وطالب المحامون وناشطون حقوقيون خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم في لندن بتحقيق عاجل بشأن الجرائم التي ارتكبها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بغزة لإصدار مذكرات توقيف لهم. وقالوا إن لديهم تقارير تفيد بانخراط مواطنين بريطانيين آخرين بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

دول شريكة في جرائم الحرب

وقال راجي الصوراني المحامي، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن دولا أوروبية والولايات المتحدة “ليست متواطئة فحسب وإنما شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة“.

وأضاف الصوراني: “غزة أصبحت مقبرة للقانون الإنساني الدولي ومصير 2.5 مليون شخص في القطاع ينتظر العدالة”.

وأكد الصوراني أنه وفريق المحامين والناشطين “سيواصلون النضال حتى تتوقف عمليات الإبادة والقتل والتدمير والتهجير في غزة”.

من جانبه قال المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد: “نقف اليوم على شفير انهيار سيادة القانون والنظام العالمي لأن دولا معينة منحت نفسها الحق بالتصرف دون عقاب”.

وأضاف: “المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط وعلى بريطانيا تقديم الدعم للمحكمة”.