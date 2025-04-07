مستوطنون يهاجمون الأهالي قرب جبل صبيح ويجبرونهم على ترك الحراثة في أرضهم (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، الأهالي قرب جبل صبيح، وأجبروهم على ترك الحراثة في أرضهم بعد أن حصلوا على إذن سابق بالحرث والزراعة.

وأظهر مقطع مصوَّر لحظة هجوم المستوطنين على الأهالي في أرضهم وطردهم منها. كما أجبر مستوطنون مزارعًا على ترك أرضه في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عددًا من المستوطنين هاجموا المُزارع معاوية أقطش أثناء عمله في أرضه في بلدة بيتا، وأجبروه على مغادرة المنطقة.

في السياق، دعس مستوطن الطفل أحمد عودة (14 عامًا) من بلدة حوارة جنوب نابلس في الشارع الرئيسي، ونُقل إلى المستشفى، حيث وُصفت إصابته بين متوسطة وطفيفة.

وذكرت “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز طوارئ حوارة، واحتجزت عددًا من الشبان بداخله، واعتقلت كلًّا من الشقيقين عبد الرحيم وشريف رائد عودة، ونصر الله عبد الناصر، وعبد الرحيم عودة.