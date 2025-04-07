مسيرة نسائية في المغرب تضامنا مع ابتهال أبو سعد بعد احتجاجها على موقف مايكروسوفت (فيديو)

شارك الآلاف في مسيرة حاشدة في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأحد، نصرة لسكان قطاع غزة وتضامنًا مع موقف المهندسة ابتهال أبو سعد، الموظفة في شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات.

وعبرت مغربيات في حديثهن للجزيرة مباشر عن تضامنهن مع ابتهال أبو سعد ووجهن الشكر لها على موقفها القوي والجريء.

ورفعت المشاركات لافتات دعم وتضامن مع ابتهال، وطالبن بوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد احتفال شركة مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها، يوم الجمعة الماضي، احتجاج ابتهال على تعاون مايكروسوفت مع الجيش الإسرائيلي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت ابتهال مخاطبة مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة: “عار عليك. تدّعي أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أنظمة ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص قُتلوا، ومايكروسوفت تُغذي هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا”، وبعد هذا الاحتجاج أخرجها المنظمون من قاعة الاحتفال.