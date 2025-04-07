هيئة البث: طرد باحث إسرائيلي من مؤتمر في شيكاغو

طُرد باحث إسرائيلي من اجتماع أكاديمي في مدينة شيكاغو الأمريكية، بعد أن احتج على اتهامات لإسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وبدأت فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة باحثي السينما والإعلام، باعتذار المنظّمين للفلسطينيين عن مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وتكرر هذا الاعتذار حتى في ورشات العمل التي لم تتطرق للقضية، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

طُلب منه مغادرة المؤتمر

وأعرب الباحث الإسرائيلي غلعاد بادفا عن تذمّره، وقال “إنه يشعر بالمساس بهويته اليهودية والإسرائيلية”، وبعد ذلك بيوم، أوعز إليه المنظّمون بمغادرة المؤتمر.

وفي حديث للإذاعة الإسرائيلية، ذكر الباحث أنه تم اتخاذ هذه الخطوة ضده لأنه اعترض على تصرّف معادٍ لإسرائيل.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على قطاع غزة فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.